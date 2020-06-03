نقيب الممثلين: رجاء الجداوي لم تفقد الوعي.. والمستشفى: الحالة مستقرة

طمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الجمهور على الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، التي أصيبت بفيروس كورونا.

ونفى "زكي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، ما تردد عن دخولها في غيبوبة، مضيفًا: "الحمد لله، كل ما يقال من أنها فقدت الوعي والإدراك، شائعات، والحالة مستقرة، والحرارة ارتفعت لكن مستقرة".

ونفى نقيب المهن التمثيلية، حدوث فقدان للوعي، موجهًا حديثه لمروجي الشائعات: "بنقول لهم خافوا ربنا واتقوا الله في الإشاعات اللي بتطلعوها على الناس"، مشيرًا إلى أنه يقوم بالاعلان عن أي حالة في الوسط الفني.

وأكد "زكي" أن طاقم العمل الذي كان يعمل في المسلسل مع الفنانة رجاء الجداوي، جميع بخير، وأن مسحاتهم جاءت سلبية.

بدوره، نفى الدكتور محمد رضا، نائب رئيس مستشفى أبوخليفة، التي تعالج فيها رجاء الجداوي، ما تردد، مؤكدًا أنها مريضة لها خصوصية مثل باقي المرضى، ولا يصح الإعلان عن تفاصيل حالتها الصحية.

وأكد "رضا" أن حالتها مستقرة على جهاز تنفس صناعي تداخلي، وينتظروا التطورات الخاصة بحالتها، مناشدًا المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن عدد كبير من دول العالم يعتمد على العزل المنزلي وتلقي العلاج في المنزل.