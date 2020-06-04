تأجيل انطلاق "دابسي" إلى يوليو بسبب كورونا والشركة تحذر من انتحال صفتها

مع بداية شهر يونيو الحالي، انتشرت عبر صفحات فيسبوك منشورات زائفة تفيد بانطلاق التشغيل التجريبي لشركة النقل التشاركي للأفراد عن طريق تطبيق الموبايل "دابسي Dubci" والتي تنافس شركتي "أوبر" و"كريم".

وأطلقت إحدى الشركات الزائفة تطبيق الموبايل لمستخدمي الأندوريد والـIOS بشكل مجاني عبر متجر جوجل بلاي وApp Store، منتحلة بذلك الاسم التجاري لشركة النقل التشاركي "دابسي"، بالإضافة إلى تضمن منشورات فيسبوك خطوات التسجيل بالتطبيق وتسعيرة الاستخدام وكيفية تسجيل السائقين بالتطبيق.

وقال الدكتور طه عبد الحكيم رئيس مجلس إدارة شركة دابسي لـ"الوطن" أنّ التطبيق الرسمي لم يتم إطلاقه حتى الآن حيث كان من المقرر أن تبدأ أولى رحلاته يوم 25 مايو 2020، وجاء التأجيل بسبب الظروف الراهنة وانتشار جائحة كورونا، وأكد أنّ التطبيق المنتشر ليس التطبيق الرسمي لـ"دابسي".

وكشف "عبد الحكيم" أنّ الشركة أرجئت تدشين التطبيق حتى شهر يوليو المقبل بحد أقصى، بسبب تغيير استعدادات الانطلاق والتجهيز لإقامة الاحتفالية "أونلاين"، تماشيًا مع تعليمات الحكومة المصرية بعدم إقامة احتفالات والابتعاد عن التجمعات وحفاظًا على سلامة المواطنين والحضور والسائقين أيضًا.

وأهاب رئيس مجلس إدارة الشركة المستخدمين من تحري الدقة قبل استخدام التطبيقات وعدم الانسياق وراء أي صفحات زائفة تحمل نفس الاسم أو التطبيقات غير الرسمية حفاظًا على سلامتهم.