للبيطريين.. 6 خطوات لدفع الاشتراك واستخدام خدمات النقابة إلكترونيا

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، أن لديها إمكانية لتقديم خدمات إلكترونية للأعضاء، بعد أن استحدثت طرق إلكترونية لدفع الاشتراكات النقابة، أو استخراج شهادات أو مطبوعات، وذلك تسهيلا عليهم، لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وترصد الوطن، من خلال الخطوات التالية، طرق استخدام الخدمة الإلكترونية، من على الموقع الخاص بالنقابة.

1- الدخول لموقع الدفع الإلكتروني

https://payments.egy-vet-synd.org/vetonline

2- اختيار إنشاء حساب جديد.

تعبئة المعلومات المطلوبة وهي: الاسم، رقم القيد، الرقم القومي، سنة التخرج، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، رمز التحقق.

3- تسجيل دخول.

ليتمكن العضو من خدمات الموقع يجب عليه تسجيل الدخول أولا عن طريق إدخال رقم القيد وكلمة المرور الذي تم تسجيلها من قبل.

4- اختيار الخدمة الإلكترونية.

يقوم العضو باختيار الخدمة من القائمة مثل "اشتراكات -شهادات – مطبوعات".

5- عمل سداد وإدخال البيانات الماليةوإذا اختار العضو تجديد الاشتراك من القائمة ستظهر له صفحة بها خانات “رقم القيد – اسم العضو – آخر سنة سداد.. إلى آخر الخانات بالصفحة، وعند انتهاء العضو من ملئ البيانات الخاصة به يضغط على كلمة تجديد في نهاية الصفحة، ستظهر الشاشة الخاصة بالبنك لادخال بيانات الفيزا ولإكمال عملية السداد.

6- تأكيد السداد مع طباعة إيصال السداد.

ستظهر رسالة بتأكيد الدفع وسيظهر إيصال سداد يجب طباعته.