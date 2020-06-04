الكونغو الديمقراطية تُسجل 169 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت الكونغو الديمقراطية 169 حالة إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل عدد الإصابات داخل البلاد إلى 3325 حالة، معظمها في العاصمة كينشاسا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأشارت وزارة الصحة الكونغولية، إلى أنه تم تسجيل 482 حالة شفاء، مقابل 72 حالة وفاة.

وفي كينيا، سجلت السلطات، 195 حالة إصابة جديدة بالوباء، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 2216 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكينية، في بيان، إن حالات الشفاء وصلت إلى 553 حالة، مقابل 74 حالة وفاة.

وفي السنغال، أعلنت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي، أن البلاد سجلت، 96 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا المستجد، و109 حالات شفاء جديدة من الجائحة.

وأوضحت الوزارة السنغالية، في بيان، أنه يُوجد 17 حالة حرجة في أقسام العناية المركزة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإصابات داخل البلاد وصل إلى 3836، من بينهم 1954 حالة شفاء، و 45 حالة .