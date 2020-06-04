عامل يصيب 3 من أبناء عمومته بأعيرة نارية في سوهاج

أطلق عامل الرصاص على أبناء عمومته بنجع عباس دائرة مركز العسيرات بمحافظة بسوهاج، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى العسيرات المركزي، ومن ثم إلى مستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد ورود بلاغ بإطلاق أعيرة نارية بنجع عباس.

انتقل إلى مكان الواقعة الرائد هيثم الحجيري، رئيس مباحث المركزي، ومعاوني المباحث، وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من عبد الوهاب أمين نور الدين، 17 عاما مصابا بطلق ناري في الرأس، وحالته سيئة، ومحاسن أمين نور الدين، 13 عاماـ مصابة بطلق ناري بالفخذ، وسامية خلف الله، 33 عاما ربة منزل، مصابة بطلق ناري أسفل الساق اليمنى.

وتبين أن وراء الواقعة نجل عمومتهما "عبد الباسط"، وأشارت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية بينهما، أطلق على إثرها الأخير الأعيرة النارية من طبنجة، ولاذ بالفرار من مكان الواقعة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.