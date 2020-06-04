على هامش توقيع صندوق مصر السيادى والمجلس الأعلى للآثار عقد تطوير منطقة باب العزب

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بها فيديو توقيع صندوق مصر السيادى بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى المجلس الأعلى للآثار عقد تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة "باب العزب" الآثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى على هامش التوقيع إن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار الدور الذى يقوم به الصندوق فى دفع الاستثمارات بالدولة وإتاحة مزيد من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

أضافت السعيد أنه كان هناك عدة دراسات لتطوير منطقة باب العزب كأحد المناطق الآثرية الهامة التى تحتاج إلى تطويرها ورفع كفاءتها، موضحة أن صندوق مصر السيادى يستهدف فى إطار الدور الذى يقوم به؛ استغلال أصول الدولة بشكل أفضل والدفع بمزيد من الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة أن تلك الاتفاقية تتضمن استثمارات لمنطقة باب العزب فى حدود 2 مليار جنيه يتم ضخها من خلال الشراكة بين الصندوق والمستثمرين المحليين والأجانب من أجل تطوير هذه المنطقة واستغلالها بشكل أفضل كمنطقة ثقافية حضارية تراثية.

وأوضح د. خالد العنانى، وزير السياحة والآثار على هامش التوقيع؛ أهمية العقد الموقع مع صندوق مصر السيادى والذى يتيح قيام الصندوق بتقديم وتشغيل الخدمات داخل منطقة باب العزب الآثرية، مشيرًا إلى أنها منطقة آثرية مهمة، والهدف هو وضعها على الخريطة السياحية ولفت الانتباه لها من خلال استحداث أنشطة ثقافية وآثرية للزائرين من أهل المنطقة والمناطق الآخرى والزائرين الأجانب، للتعرف على تاريخ المنطقة.

من جانبه أشار د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن صندوق مصر السيادى سيقدم بمنطقة باب العزب مجموعة من الخدمات منها مطاعم ومزارات سياحية ومكاتب وغير ذلك، بالإضافة إلى تقديم ورش حرفية تتماشى مع الطراز الإسلامى بمنطقة القاهرة التاريخية.وأوضح السيد/ أيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى أن التوقيع يعد أول طريق التطوير فى خطة عمل الصندوق، واستغلال ثروات مصر خاصة بالقطاع السياحى والخدمى، مشيرًا إلى أن منطقة باب العزب من المناطق التى لديها مستقبل واعد فى التطوير وستكون من أحد مناطق جذب السياحة، موضحًا أن خطة تنفيذ المشروع تمت بالشراكة مع مستثمرين متخصصين من القطاع الخاص مصريين وأجانب.

وأعرب المستشار محمد أبازيد، المستشار القانونى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادته بتوقيع أول عقد لتنمية وتطوير بعض المناطق الآثرية فى مصر، مشيرًا إلى اتساع مجالات استثمار الصندوق كمجال الصناعة وعربات السكك الحديدية، بالإضافة إلى مجالات الميكنة وإعادة الهيكلة لبعض الشركات، وهو ما يعطى تنوع لمصادر دخل الصندوق مما يؤدى إلى المساهمة بشكل فعال فى الاقتصاد المصري.