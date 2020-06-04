صور.. استمرار حملات التطهير والنظافة بأسيوط للوقاية من كورونا

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمحافظ أسيوط، حملة تطهير ونظافة الشوارع بحي شرق أسيوط بمشاركة أيمن محروس رئيس الحي وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وانطلقت الحملة من ميدان الحرب والسلام واستهدفت شارع الجمهورية وميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقا" ثم شارع النميس وتفرعاته وشارع الثورة والخزان

كما استهدفت الحملة رفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين بالإضافة إلى مصاحبة سيارات الكنس الآلي لأعمال النظافة وسيارات كنس وشفط الأتربة من الشوارع.

وأعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تكثيف أعمال التطهير والنظافة بجميع المراكز والأحياء فضلًا عن متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالاستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الإنقاذ السريع وذلك بصفة يومية ومواصلة أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع والاستعانة بسيارات الكنس الآلي وسيارات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والتي تم تدعيم منظومة النظافة بها بالمراكز والأحياء.

وشدد على جميع رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات التطهير والنظافة وخاصة خلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف كافة المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل والاهتمام بأعمال النظافة فضلاً عن تطهير كافة الشوارع والميادين وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد وبمشاركة وتكاتف كافة الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة وإتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

بالإضافة إلى التنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات بإتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات.