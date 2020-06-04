مطلوب فى 17 حكم.. ضبط عنصر إجرامى ينصب على المواطنين

فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها والتى من بينها ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط (مدير وشريك بشركة لخدمات النقل البرى كائنة بدائرة القسم، ومقيم بمحافظة بورسعيد "له معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 17 حكم قضائى متنوع) .. لقيامه بالنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بتخصيص توكيلات لهم لفتح فروع للشركة ملكه بالمحافظات المختلفة.

§ بمواجهته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين وذلك من خلال إنشاء الشركة المشار إليها والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بتخصيص توكيلات لهم لفتح فروع للشركة ملكه بالمحافظات المختلفة وإعترف بإرتكاب 4 حوادث بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية بلغت (255600 جنيه).

§ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.