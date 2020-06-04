"السكة الحديد": توفير الكمامات في شبابيك التذاكر بـ3 جنيهات

قال المهندس أشرف رسلان، مدير بهيئة السكة الحديد، إنه هناك التزاما تاما من الركاب بتعليمات مجلس الوزراء وارتداء الكمامات، وتنظيم دخول القطارات واستقلالها، مشيرا إلى أنه يتم بيع الكمامة فى شبابك التداكر، لافتا إلى أنه تمت زيادة أعداد القطارات على خطوط الشبكة الأساسية لتقليل الكثافات والتكدسات بين المسافرين.

وأضاف "رسلان"، فى اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصرى"، المذاع على فضائية "MBC مصر2"، أن التذاكر للركاب "منذ بداية شهر فبراير 2020 اتبعنا الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد"، لافتا إلى أنه تم التشديد على ضرورة ارتداء كل الركاب للكمامة قبل استقلال القطار، موضحا أنه بدءا من يوم السبت الماضى تم تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بارتداء الجميع داخل القطارات للكمامات للحفاظ على صحة الركاب والموظفين.

وأوضح أن سعر الكمامة يتراوح بين 3 جنيه و4 جنيهات، مشيرا إلى أن الكمامات وفقا للمواصفات القياسية لوزارة الصحة، مؤكدا أن هناك خطوطا إرشادية أمام شبابيك التذاكر لوضع مسافات آمنة بين المواطنين لحجز التذاكر، لافتا هناك متابعة يوميا للإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى القطارات والمحطات على مستوى الجمهورية، وتعمل لمدة 24 ساعة.