يبدأ من 85 جنيها.. أسعار فيتامين لاكتوفيرين وجرعات استخدامه يوميا

قال الدكتور حسام حسني ئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن تناول الفيتامينات سواء الموجود بالعقاقيرة أو تلك الموجودة في الخضروات والفاكهة تعد طريقة صحيحة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا إلا أنّها لا تمنع الإصابة مطلقًا بالفيروس.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية في لقائه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" والمذاع عبر فضائية CBC أنّه من ضمن إجراءات الحماية من فيروس كورونا أيضًا ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة خاصة في الأماكن المزدحمة، والتباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافة الآمنة بينك وبين الآخرين، والحذر جيدًا عند ملامسة الأسطح وغسيل اليدين بعدها بالماء والصابون أو باستخدام الكحول المركز بنسبة 70%.

وقال الدكتور حسام حسني أنّه تم إدراج فيتامين مسماه العلمي "لاكتوفيرين" ويحمل اسمًا تجاريًا "برافوتين" ضمن بروتوكول العلاج الجديد لوزارة الصحة، إذ يمكن تناولة بجانب فيتامين C وD والزينك.

وأوضح "حسني" في حديثه أن لاكتوفيرين هو عبارة عن أكياس يحتوي كل كيس على 100 جم، يتم إفراغها على نصف كوب من الماء وتناولها مرتين صباحًا ومساءً، إذ تعمل المادة الفعّالة بالفيتامين على منع دخول الفيروس وتكاثره داخل الخلية، كما أن الخلايا المشبعة بالزنك من الصعب أن يخترقها "كورونا".

أسعار فيتامين لاكتوفيرين

ويتراوح سعر العلبة التي تحتوي على 30 كيس بين 155 و165 جنيهًا.

أما العلبة التي تحتوي على 14 كيس جاء سعرها بـ85 جنيهًا.

واللاكتوفيرين هو عبارة عن بروتين متحد مع الحديد يوجد في اللبن، وله تأثير كبير على البكتيريا والفيروسات والالتهابات إذ يعمل على حماية الجسم من الأمراض البكتيرية أو الفيروسية الخطيرة وله دور في العمل على تحسين الجهاز المناعي للجسم وحث وحماية الخلايا الدفاعية.