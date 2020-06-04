العجل والأبيض والسحلي.. ضبط 5 عصابات لترويج المخدرات بالقليوبية

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، 5 عصابات لترويج المخدرات، وبحوزتها أسلحه نارية، وكميات من المخدرات بلغت أوزانها قرابة 1.5 كيلو، وتم التحفظ على المضبوطات، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، إخطارًا يفيد بضبط 5 عصابات لترويج المخدرات فى شبرا الخيمة وقليوب، حيث تمكن المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز شبين القناطر من ضبط عصابة تضم كلًا من "م ح م"، 37 سنة، وشهرته "السحلي"، و "ح ع م"، 40 سنة، عاطلان، وبحوزتهما بندقية خرطوش و3 طلقات، و7 فرش حشيش زنة 1.250 كيلو جرامًا، و3300 قرص مخدر ترامادول، و مبلغ 72 ألف جنيه، و3 هواتف محمول.

فيما تمكن المقدم محمود عقل رئيس مباحث قسم قليوب من ضبط عصابة "العجل"، والتي تضم عاطلين، هما "ح م ح"، 25 سنة، وشهرته "العجل"، و"ش ط م"، 19 سنة، وبحوزتهما 2 فرد خرطوش، و10 طلقات.

كما قام أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بضبط كل من "أ م ع"، 30 سنة، وشهرته "الأبيض"، و"م أ ع"، 34 سنة، عاطلين، وبحوزتهما بندقية خرطوش، و4 طلقات، وكمية من الهيروين المخدر، ومبلغ مالي.

وفي السياق ذاته، ضُبط عاطلان بدائرة قسم قليوب وهما "أ ح ع"، 27 سنة، و "م ع ع" 38 سنة، وبحوزتهما 100 جرام هيروين، ومبلغ مالي بقصد الاتجار.

وضبط النقيب محمد حسام معاون مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة كلًا من "اف ع"، 30 سنة، و"ع ف ر"، 31 سنة، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس زنة 150 جرامًا، ومبلغ مالي 310 جنيهات، واعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.