90 مليون جنيه لتطوير طريق شركات البترول بالخصوص وشبرا الخيمة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، موقع طريق شركات البترول بمسطرد، والجاري تطويره بداية من نزلة الطريق الدائري بمدينة الخصوص مرورًا بمنطقة مسطرد، تمهيدًا لافتتاح شركة القاهرة للتكرير بعد تطويرها.

وأكد المحافظ، أن تكلفة تطوير المنطقة تبلغ 90 مليون جنيه، حيث يبدأ التطوير من كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول، إضافة إلى استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة بشكل لائق، فضلًا عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وأوضح أن عملية التطوير تتضمن أيضًا إزالة العشوائيات التي توجد بالمنطقة، ما يوفر الأمن من خلال تواجد قوات من الشرطة، مشيرًا إلى أن شركات البترول تعهدت بتولي هذا المشروع كاملًا.

وبحسب المحافظ، سيتم إنشاء طريق بديل يتخلل شركات البترول، وحرم آمن حول المنطقة الجغرافية لمجمع الشركات، إضافة إلى توسعة طريق شارع وكورنيش ترعة الإسماعلية من البر الشرقي، ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض 10 أمتار بطول 2 كم.

وكلف "الهجان" المهندسين بالموقع بتكثيف الأعمال، وزيادة عدد المعدات والعمل بنظام النوبتجيات، حتى يتم الانتهاء من تطوير الطريق في أقرب وقت وفي المواعيد المحددة.

كما وجه رؤساء حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، بالمتابعة المستمرة وشن حملات لإزالة أي إشغالات سواء أكشاك عشوائية للباعة الجائلين، أو جراجات، أو تشوينات مخالفة، موجهًا بتشجير الطرق ومراجعة أعمال الإنارة، وإزالة الأتربة على جانبي الطرق بشكل مستمر.