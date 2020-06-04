منح مهلة لاستكمال أعمال مشروعات بالمنطقة الصناعية في قفط بقنا

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بقفط، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس فوزي نصر الدين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية بملف الاستثمار في المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن المجلس وافق على منح مهلة لمدة 3 أشهر لاستكمال مباني وإنشاءات 5 شركات، هي "نور للمستحضرات الطبية"، و"الحمد للعطور،"، و"جلوبال"، و"طيبة للمبيدات الزراعية والحشرية"، و"اميفارما".

كما وافق المجلس على منح مهلة لمدة 3 أشهر لشركة "ايجل ود اندستريز"، لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالتأسيس واستكمال مراحل التنفيذ الانشائية.

وأضاف "الداودي"، أن مجلس الإدارة وافق أيضًا على منح مهلة لمدة 6 أشهر لشركة مصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية "كهروميكا"، لاستكمال المباني والإنشاءات وبدء مزاولة النشاط، كما وافق على مد المهلة الممنوحة لشركتي "هيبي تكس" للمستلزمات الطبية، و"هيبي" لإنتاج مستلزمات الدواء لمدة 6 أشهر، مع التزام الشركتين بسداد مستحقات الهيئة وتقديم جدول زمني للبدء في التشغيل.

وقرر المجلس إلغاء الموافقة الصادرة لشركة "ملك" للمستحضرات الطبية لمخالفتها أحكام قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وإلغاء الموافقة الصادرة لـ6 شركات لعدم اتخاذها إجراءات تنفيذية في البدء بالإنشاءات ومزاولة النشاط، وهي "الأميرة للمواد الغذائية"، و"رويال لمستحضرات التجميل"، و"باور للزيوت الصناعية"، و"الطيب لأدوات الزينة"، و"السيف للمستحضرات الطبية"، و"الطيب للخدمات الدوائية".