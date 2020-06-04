صور| إعادة فتح 3 شوارع مغلقة أمام المراكز الشرطية بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، فتح شارعي عبد السلام عارف من أمام مركز شرطة كفر الشيخ وقسم شرطة أول، وشارع جيهان أمام قسم شرطة ثان، ليصبح الشارعين اتجاهين حتى نهايتهما، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ومديرية الأمن، وذلك لتيسير الحركة المرورية للمواطنين، وأصحاب المركبات.

وثمنَ نور الدين، دور الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم المبذولة في المتابعة الدورية والمستمرة، لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، لغلق المحال التجارية، وحظر التجوال الليلي، وتطبيق القانون، للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.