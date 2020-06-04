4 فنادق بجنوب سيناء يحصلون على شهادة السلامة الصحية اليوم

قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إن 4 فنادق حصلت اليوم الخميس، على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، وذلك بعد استيفاء كافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة، وأقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للوقاية من فيروس "كورونا" خلال استقبال السياحة الداخلية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن هذ الفنادق هم: مارينا شرم الشيخ، وحياة ريجينسي، وكورال سي هوليداي، وهيلتون شاركس باي، وجميعهم بمدينة شرم الشيخ.

وأكد المحافظ أن إجمالي عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة بالمحافظة بلغت 20 فندقًا، كما أنه يوجد عدد من الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية، لمزاولة العمل، وجارى فحصهم للتأكد من استفاء كافة المعايير قبل مزاولة العمل، من قبل لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظة.