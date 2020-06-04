كامل يوضح تفاصيل اجتماع منتدى أعمال الاتحاد من أجل المتوسط في مصر

قال السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إن اجتماع منتدي أعمال الاتحاد من أجل المتوسط في مصر سيجمع وزراء البيئة ودول الاتحاد من أجل المتوسط التي سيناقش القضيتين الرئيسيتين على أجندة الاتحاد في منتصف هذا الملف وهم قضية المناخ، والبيئة من المنظور الأشمل وهي البيئة النظيفة والتنوع البيولوجي.

وأضاف كامل، خلال مداخلة عبر سكايب من اسبانيا، في برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن تقديرنا لانتهاء أزمة فيروس كورونا المنتشر في العالم سينتهي في شهر ديسمبر سوف تعود الأمور للوضع الطبيعي الجديد، بمعني إمكانية عقد لقاءات ما بين الدول وبعضها وإمكانية التنقل ما بين دول الاتحاد مز أجل المتوسط ستكون متوفرة، وهناك احتمال والبعض يتحدث عن موجة ثانية للفيروس في سبتمبر وأن مصر تأثرت بهذه الجائحة ولكن نسبة هذه التأثر محدودة حتي هذه اللحظة.

وتابع، أن المناطق التي من المحدد أن يعقد بها هذا الاجتماع ستكون من أكثر مناطق مصر أمانا وأمنا من الناحية الصحية والبيئية، ولن يتقرر حتي الآن أين ستعقد لأن مصر بها عدد من الأماكن التي من الممكن أن تعقد فيها سواء شرم الشيخ، الغردقة، أسوان، خلال هذا الشهر.