مستشفى العجوزة تجري سابع عملية ولادة لمصابة بكورونا

أعلنت مستشفى العجوزة للعزل الصحي، نجاح سابع ولادة قيصرية داخل المستشفى لمريضة مصابه بفيروس كورونا.

وقالت المستشفى إن السيدة الحامل تعرضت لآلام حادة طارئة لولادة عاجلة، وفي وقت قياسي تجمع فريق العمل من استشاري التخدير واستشاري النساء والتوليد، وأخصائي الحضانات، وإشراف تمريض العمليات.

وأكدت المستشفى ولادة طفل كامل النمو، مشيرة إلى استقرار حالة الأم وطفلها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة، والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، ومطروح، وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدة المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.