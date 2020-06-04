الصحة: تطبيق "صحة مصر" ينبه عند الاقتراب من مواقع الإصابة بكورونا

كشف مستشار وزير الصحة أيسم صلاح الدين، تفاصيل إطلاق تطبيق "صحة مصر" لمكافحة كورونا، وكيفية الاستفادة منه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن التطبيق يوجه المريض لأقرب 5 مستشفيات لعلاج كورونا.

وأوضح أن التطبيق يتضمن أكثر من 120 مقالًا يتم تحديثها بشكل يومي، ويتضمن أقسامًا عديدة، أبرزها قسم الأسئلة الشائعة، وذكر أن التطبيق يرسل رسائل تنبيه في حال الاقتراب من أو التواجد في أحد المواقع التي تحتوي على إصابات.

وأشار إلى أن التطبيق يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.

وذكر أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، كما يتم تحديثها باستمرار وفقًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة، لافتًا إلى أن التطبيق يتيح أيضًا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأي شخص في حالة وجود اشتباه في الإصابة بالمرض، وكيفية التصرف طبقًا للحالة الصحية.