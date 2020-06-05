تسجيل 61 إصابة جديدة بـ كورونا في السويس.. والإجمالي 399

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس عن تسجيل 61 إصابة جديدة مصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، أمس الخميس، موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام ومستشفى الصدر ومستشفى التأمين الصحى والحالات البسيطة يتم عزلها بالمنزل.

وأضاف البيان، أن إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 399 حالة وإجمالى عدد الوفيات 21 وعدد الحالات التى تحت العلاج 230 وعدد حالات الشفاء وصل إلى 87 حالة.

وتؤكد مديرية الصحة على أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدى وآداب العطس والسعال وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة وعدم النزول إلا للضرورة القصوى والالتزام بالمسافة الآمنة وهى متر على الأقل وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن بها تجمعات مثل أماكن العمل أو الأسواق وغيره.