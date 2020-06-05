مواطن يحكي عن تبرعه بمنزلين وسيارة لعزل مصابي كورونا بالقليوبية

كشف محمد رجب بالغ، المتبرع لمصابي كورونا بالقليوبية، تفاصيل تبرعه بمنزلين وسيارة لمصابي كورونا بالقليوبية، معلقاً: "إحنا في كبوة وكل واحد عاوز يطلع منها وكل واحد بيساعد بقدر ما يستطيع".

وأضاف رجب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "كان عندنا حالة مرضية راحت المستشفى وتوفاها الله وقالوا مفيش مكان للمستشفى وقلنا إحنا عندنا مكان ونجمع تبرعات ونجيب أجهزة، 6 مصابين فى البلد وفيه منهم تعافوا".

وكان أحد أبناء قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، أعلن تبرعه بمنزلين يمتلكهما بالقرية وسيارة، لخدمة المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "رجب"، أن المنزلين يقعان بعيدا عن التجمعات السكنية وبالقرب من نهر النيل ويدخل الهواء النقي إليهما كمكان مناسب للعزل، مشيرا إلى تكليف سائقه الخاص بنقل الحالات إلى أقرب مستشفى لمساندة الدولة في جهودها للقضاء على فيروس كورونا.