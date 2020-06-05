الحظر يومي الجمعة والسبت.. كيف سيكون؟

في محاولة للسيطرة على وباء كورونا اتخذت رئاسة الوزراء مجموعة من الإجراءات الاحترازية، في شهر مارس الماضي، منها فرض حظر التجوال، من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا من اليوم التالي، باستثناء يومي السبت والجمعة، حيث تم تطبيق حظر شامل، حيث كان يتم غلق المولات والمحلات التجارية تماما.

لكن خلال شهر رمضان تم تعديل مواعيد الحظر التجوال، حيث تم تأخير موعد الحظر للساعة التاسعة مساءً، لتتلاءم مع طبيعة الشهر الكريم، طوال أيام الأسبوع.

وبعد انتهاء الشهر الكريم وأسبوع عيد الفطر المبارك، أقرت رئاسة الوزراء بحظر تجوال المواطنين من الثامنة مساءً وحتى الخامسة صباحًا من اليوم التالي، لكن يتساءل الكثيرين كيف سيكون الحظر يومي الجمعة والسبت هل سيتم غلق كافة المحلات التجارية والورش الحرفية والمولات التجارية، أما سيكون العمل بشكل عام.

حظر يومي الجمعة والسبت كيف سيكون؟

ووفقًا لبيان رئاسة الوزراء فأنه اعتبارًا من يوم 30 مايو ولمدة 15 يوما يطبق حظر حركة المواطنين من الثامنة مساءً وحتى وحتى الخامسة صباحًا من اليوم التالي، بدون وجود أى إجراءات احترازية مشددة يومي الجمعة والسبت.

ونص قرار الحكومة على أن يستمر إغلاق المقاهى، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.