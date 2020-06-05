عبارة عنصرية تعيد فتح قضية مقتل "أحمد أربيري" في أمريكا

وجد قاضي محكمة الصلح الأمريكية، والاس هاريل، أن هناك أدلة كافية على القضايا المرفوعة ضد جريج وترافيس ماك مايكل وويليام "رودي" بريان، لإعادة فتح قضية مقتل أحمد أربيري، الأمريكي من أصول أفريقية.

وعلمت المحكمة، أمس، أن أحد الرجال البيض المتهمين بقتل أحمد أربيري، في جورجيا استخدم وصفا عنصريا بعد إطلاق النار على الرجل وقبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ونقل العميل الخاص ريتشارد ديال، وهو محقق عن الادعاء، عن ويليام بريان قوله إن ترافيس مكمايكل تلفظ بالتعبير العنصري بعد إطلاق النار على "أربيري" في فبراير، وبريان ومكمايكل متهمان في القضية.

وقال "ديال"، في شهادته أمام المحكمة "قال السيد بريان إنه بعد إطلاق النار قبل وصول الشرطة، بينما كان السيد أربيري على الأرض، سمع ترافيس مكمايكل وهو يقول‭‭‭‭‭"‬‬‬‬‬زنجي لعين".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة مراسم جنازة جورج فلويد (46 عاما) لمدة ستة أيام وتقام عبر ثلاث ولايات.

وقالت وسائل إعلام، إنه ستقام مراسم أيضا غدا السبت في مقاطعة هوك بولاية نورث كارولاينا حيث تعيش شقيقة فلويد، وفي هيوستون يوم الاثنين بالقرب من المكان الذي كان يعيش فيه فلويد.

كما ستقام جنازة يوم الثلاثاء تشمل قداسا خاصا في موقع لم يعلن عنه.