فيديو.. رامي إمام يعود لممارسة الرياضة بمشاركة شقيقه

نشر المخرج رامي إمام مقطع فيديو أثناء ممارسته التمرينات الرياضية عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

وعلق "إمام" على مقطع الفيديو: "قعدت امبارح اشتغلت علي الفيديو ده وقلت أرجع تاني أيام التحديات، القبضة الحديدية تعود من جديد على فكرة في مفاجأة حلوة في آخر الفيديو".

وكانت المفاجأة التي أشار إليها المخرج رامي إمام في تعليقه هي ظهور شقيقة الفنان محمد إمام بآخر الفيديو.

وكانت آخر الأعمال الفنية للمخرج رامي إمام مسلسل "فلانتينو"، والذي شارك في موسم دراما رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني ومن تأليف أيمن بهجت قمر.