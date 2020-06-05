فيديو.. رامي إمام يعود لممارسة الرياضة بمشاركة شقيقه
كتب:
حاتم سعيد حسن
12:07 م | الجمعة 05 يونيو 2020
نشر المخرج رامي إمام مقطع فيديو أثناء ممارسته التمرينات الرياضية عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".
وعلق "إمام" على مقطع الفيديو: "قعدت امبارح اشتغلت علي الفيديو ده وقلت أرجع تاني أيام التحديات، القبضة الحديدية تعود من جديد على فكرة في مفاجأة حلوة في آخر الفيديو".
وكانت المفاجأة التي أشار إليها المخرج رامي إمام في تعليقه هي ظهور شقيقة الفنان محمد إمام بآخر الفيديو.
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قعدت امبارح اشتغلت علي الفيديو ده و قلت ارجع تاني ايام التحديات القبضة الحديدية تعود من جديد ???? علي فكرة ...في مفاجاة حلوة في اخر الفيديو I worked on this video yesterday and decided to bring back all the challenging days return of the iron fist ???? .. A nice surprise is waiting at the end of the video #kickboxing #challenge #workoutmotivation #staysafe #staystrong _#staypositive #train #trainhard
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وكانت آخر الأعمال الفنية للمخرج رامي إمام مسلسل "فلانتينو"، والذي شارك في موسم دراما رمضان الماضي، والمسلسل من بطولة الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني ومن تأليف أيمن بهجت قمر.