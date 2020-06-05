"الداخلية" تتعاون مع إحدى الجمعيات لتوفير أطراف الصناعية للمسجونين

يتعاون قطاع السجون مع إحدى جمعيات المجتمع المدني، لتوفير أطراف صناعية لعدد من النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة سجون جمصة، بعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل السجون ضمن الخطة المتكاملة المتبعة؛ للحفاظ على سلامة النزلاء والعاملين بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في إطار حرص القطاع على تقديم كل أوجه الرعاية الطبية على أعلى مستوى لكل نزلاء القطاع وتحقيق قدر من التواصل الاجتماعي للنزلاء بالمجتمع الخارجي وإشعارهم بأنهم جزء من المجتمع، تمهيدا لعودتهم إليه كمواطنين صالحين عقب انتهاء فترة عقوبتهم.