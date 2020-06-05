مزيج "برنت" يصعد بنحو 3% ويتخطى مستوى 41 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بشكل ملحوظ بعدما تم تأكيد أن دول مجموعة "أوبك+" ستعقد اجتماعا غدا لبحث مسألة تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية، والبالغة 9.7 مليون برميل يوميا.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرج"، فقد جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" فوق مستوى 41 دولارا للبرميل، وسجل الخام، بحلول الساعة 12:50 بتوقيت جرينيتش، 41.03 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.6% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 1.92% إلى 38.13 دولار للبرميل، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+"، يوم السبت لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج ووضع سوق النفط العالمية.

وتريد السعودية وروسيا، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، تمديد تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا لشهر آخر.

وقال خبير الأسواق إدوارد مويا، إن "أسعار النفط تتجه للارتفاع الأسبوعي السادس لكن المكاسب تنحسر إذ ينظر المتعاملون إلى احتمال التزام العراق الكامل بخفض الإمدادات بعين الشك".

وأضاف، أن "هذه قد تكون فرصة لكي يتمكنوا من تمديد اتفاق الخفض لمدة ثلاثة أشهر، لكن المتعاملين في الطاقة يتشككون للغاية حيال بقاء الالتزام مرتفعا بعد يوليو".