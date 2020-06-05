بسبب كورونا.. الطلبيات الصناعية الألمانية تسجل انخفاضا قياسيا

قالت وزارة الاقتصاد، يوم الجمعة، إن طلبيات التوريد الصناعية الألمانية انخفضت 25.8 بالمئة في أبريل، لتعاني من أكبر تراجع لها منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات في 1991، لكن العمود الفقري لأكبر اقتصاد في أوروبا تجاوز القاع على الأرجح.

وتظهر بيانات رسمية أن الطلبيات المحلية انخفضت 22.3 بالمئة بينما نزلت الطلبيات من الخارج 28.1 بالمئة. كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض الطلبيات بصفة عامة 19.7 بالمئة.

وأوضحت الوزارة في بيان "لكن، في ضوء التخفيف التدريجي (لقيود فيروس كورونا)، فإن قاع الركود الصناعي يجب أن يكون مر الآن".