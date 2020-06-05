ضبط 20 مخالفة تموينية متنوعة بقري مركز المنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 20 مخالفة تموينية متنوعة من خلال الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء إسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للمواطنين، والتأكد من مدي توافر المواد الغذائية والسلع وخاصة خلال الفترة الراهنة في ظل مواجهه الدولة لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

أسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية عن تحرير 20 مخالفة تموينية بقري صفط اللبن، ماقوسة، كدوان، بنى احمد الشرقية والغربية وقرية تله، تنوعت بين (مخالفات لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية – محاضر لمخالفه شروط السلامة والصحة المهنية – عدم وجود سجلات – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – عرض منتهي الصلاحية – منشات تجارية بدون ترخيص) حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتم التحفظ على المضبوطات.