الأرصاد: طقس السبت مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقسا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وأن تنزل شبورة خفيفة صباحا والرياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقسا لطيفا، يكون معتدلا على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحوا أنه من المحتمل أن يسود شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة، وأن يسود خلال فترة الليل طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة.

كما يسود شمال وجنوب الصعيد طقسا لطيفا، وعن درجات الحرارة المتوقعه غدا السبت بالقاهرة فالعظمى هي 33 والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20، ومطروح العظمى 34 والصغرى 15، وسوهاج العظمى 38 والصغرى 23، وقنا العظمى 39 والصغرى 25، والأقصر العظمى 39 والصغرى 26، وأسوان العظمى 40 والصغرى 27.