حظك اليوم السبت 6-6-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يميل مولود برج الثور إلى الصمت فهو لا يفضّل أن يتحدّث كثيرًا كبقيّة الناس، بل يحب الاستماع إلى أحاديث الآخرين.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثامن يدفعك اليوم نحو التخطيط للمستقبل وكيفية تحديد معالمه، تتحسن مزاجيا وتنظم أفكارك وترى الصورة أوضح.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد داعمان ويمنحانك سحرا وجاذبية ويقظة ذهنية وقدرة رائعة على التواصل.

ومن أبرز مشاهير برج الثور عارضة الأزياء الأمريكية جيجي حديد، ويوافق تاريخ ميلادها 23 أبريل.