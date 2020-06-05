تحرير 7 محاضر لأصحاب محلات لمخالفتهم قرار الحظر  

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، غلق جميع المحال التجارية بمراكز وقرى المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية من الـ 5 مساءًا حتى الـ 5 صباحًا طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت، ويستثنى من هذا القرار محال البقالة، واللحوم، والدواجن، والمخابز، والأسماك، والصيدليات، وجميع المصانع، والمخازن، ووسائل الإعلام، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وقال مصدر بمحافظة كفر الشيخ، لـ" الوطن"، إنه جرى تحرير 7 محاضر لأصحاب محلات، وذلك لمخالفتهم قرارات الحظر، وسيجرى متابعتهم واصدار قرارات غلق ادارى لهم حال تكرارهم المخالفة، مشيرا الى ان هناك حملات للتأكد من غلق المحلات.

وشدد محافظ الاقليم، على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات غلق المحال، مشيرًا إلي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يخالف تلك الأحكام والقرارات‪.