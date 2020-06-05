تقرأ في عدد الغد.. خطة الحكومة لدمج العائدين من الخارج

تقرأ في عدد "الوطن" غدا، "خطة الحكومة لدمج العائدين من الخارج: حصر الخبرات والوظائف.. ولجنة لتوظيف مدخراتهم"، و"التخطيط: اتصاد مصر سيبقى قويا خلال 5 سنوات".

كما تقرأ، "صلاة الجمعة تعود للجامع الأزهر بعد انقطاع 10 أسابيع"، و"عزل رئيس جامعة طنطا ونوابه بعد إصابة أحدهم بالفيروس"، و"ضوابط فتح المطاعم: توفير مواد التعقيم والحجز إلكترونيا".

وفي "الوطن الرياضي" تقرأ، "الأهلي يصعد ضد عاشور.. ويدرس حرمانه من المشاركة في الدوري ومضاعفة العقوبات ضده.. وفايلر يطلب عودة محسن من سموحة"، و"الزمالك يتسلح بمخالفات عيسى حياتو في أزمة نادي القرن، ويعرض كاسونجو للبيع وعرض سعودي لشراء أوباما".