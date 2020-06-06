قد تصل لفقدان السمع والغثيان.. أضرار الإفراط في فيتامينات "د والزنك"

حرصًا من هيئة الدواء المصرية، على نشر الوعي فيما يخص الاستخدام الأمثل والآمن للدواء، وتزامنًا مع جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والإفراط في تناول المستحضرات الصيدلية، التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، بهدف رفع المناعة.

نشر المركز عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، بعض المعلومات والتحذيرات المهمة، حول عواقب الإفراط في تناول المستحضرات التي تحتوي على فيتامين د والزينك، ويهيب المركز بجموع المواطنين، توخي الحذر ومراجعة الطبيب قبل تناول تلك المستحضرات.

أضرار الإفراط في فيتامين D

- الصداع.

- الغثيان والقئ والإسهال والإمساك وآلام البطن.

- إدرار البول والجفاف والعطش الشديد.

- آلام العظام.

الارتباك وتغير مستوى الإدراك والخمول والضعف.

- ارتفاع ضغط الدم.

- اضطراب ضربات القلب.

- ترسب الكالسيوم في الكلى والفشل الكلوي.

- فقدان السمع.

وحذرت هيئة الدواء من التداخلات الدوائية وضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول فيتامين د مع أي من هذه الأدوية:

ديجوكسين: قد يؤدي تناوله مع فيتامين د إلى ارتفاع خطر اضطراب ضربات القلب.

مدرات البول: قد يؤدي تناول بعضها مع فيتامين د إلى ارتفاع فيتامين د في الدم.

فيراباميل ودلتيازيم: قد يؤدي فيتامين د إلى تقليل فعالية هذه الأدوية.

أتورفاستاتين: قد يؤدي فيتامين د إلى خفض امتصاص دواء أتورفاستاتين إلى الدم.

المستحضرات المحتوية على ألمنيوم كبعض مضادات الحموضة: قد يؤدي فيتامين د إلى رفع مستويات الألمنيوم في الدم وخطر التسمم بالألمنيوم.

أضرار الإفراط في الزينك

- القيئ والغثيان.

- دوخة وشحوب الوجه.

- أعراض تشبه الإنفلونزا مثل الكحة والحمى والصداع والإرهاق والرعشات.

- الإسهال والتقلصات وألم المعدة يصل إلى حد النزيف بالقناة الهضمية.

- انخفاض مستوى الكوليسترول النافع بالدم مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- تغيرات بحاسة التذوق حيث يغلب طعم المعادن بالفم.

- نقص مستوى النحاس بالجسم ما يسبب الأنيميا ونقص كرات الدم البيضاء المسؤولة عن المناعة.

- ألم في الصدر وضيق بالتنفس.

- اصفرار العين والجلد.

لذا نصح مركز الدواء، استخدامه تحت إشراف الطبيب وتجنب تناوله مع المستحضرات التي تحتوي على الجديد والنحاس والكالسيوم والفوسفور، في الوقت ذاته، حيث يجب فصلهم على الأقل بساعتين، ويستخدم بحذر شديد لمرضى الكلى.