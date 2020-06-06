الإسعاف المصرية: قدمنا 85 مصابا بكورونا من رجالنا معظمهم حالتهم مستقرة

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن استشهاد شعبان عبدالعال أحد المسعفين التابعين للهيئة نتيجة إصابته بفيروس كورونا، ليس الأول من شهداء رجال هيئة الأسعاف، بينما تظل الهيئة في أداء دورها مع الجنود والضباط في شمال سيناء، وتقدم شهداء: "أحنا وصلنا دلوقتي لـ85 مصاب من رجال هيئة الإسعاف، ومعظمهم حالتهم مستقرة".

وأضاف "جاد"، خلال مداخلة له عبر "سكايب"، ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "DMC"، أنه مع انتشار جائحة فيروس كورونا، تم التوجيه والتنبيه على كل الأطقم، باتخاذ كل الإجراءات الوقائية، واتباع التعليمات، موضحا أن كل الأطقم الإسعافية، تراجع كل الإجراءات الوقائية، وبعد العودة يتم تعقيم المركبة.

وأكد أن هناك دعم متوفر لدى الهيئة، لفترة أقصاها 15 يوم، ويتم التجديد في أطر الدعم المختلفة الخاصة بالهيئة، بعد مرور الـ15 يوم، مشيرا إلى أنه تم تقديم أكثر من 30 ألف خدمة للمصابين بفيروس كورونا، ويتم تلقي البلاغات الواردة من خلال الخط الخاص بالجائحة، وهو الخط الذي يتم توجيه المتصل للاتصال به، وفي حال ثبت وجود حالات صحية طارئة وبالغة الخطورة، يتم توجيه السيارات فورا لها: "109 هو اللي بيصنف الحالات، وبيوجهنا للحالات الإيجابية، وأماكن العزل وحالات الاشتباه، وأماكن الفرز بالنسبة للمصابين".

وتابع: "خطة توزيع سيارات الإسعاف على مستوى محافظات الجمهورية، لها نسب على حسب الكثافة السكانية، والقاهرة فيها 222 عربية بتقدم الخدمات الإسعافية للمحافظة، و45 سيارة منهم، مخصصة لمصابي كورونا، وكل محافظة لها نسبة من العربيات، بحسب معدلات الإصابة، ومرسي مطروح فيها 10 عربيات، والشرقية فيها 33 عربية".