مد فترة تسليم الأبحاث لطلاب النقل إلكترونيا لمدة أسبوع بجامعة بنها

أعلن الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، أنه تقرر مد فترة تسليم الأبحاث لطلاب سنوات النقل إلكترونيا لمدة أسبوع آخر ينتهي في الأحد 14 يونيو الجاري.

وأشار المغربي، إلى أن مد فترة التسليم جاء مراعاة لظروف الطلاب الذين لم يتمكنوا من رفع أبحاثهم إلكترونيا خلال الفترة المحددة سابقا على الروابط التى حددتها الكليات.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى السيد مدير نظم المعلومات الإلكترونية بالجامعة، إنه تم التواصل مع وحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات وتقديم الدعم اللازم لاستكمال تسليم الأبحاث.

من ناحية أخرى، صرح الدكتور المغربي، أن قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة يقوم حاليا بالتنسيق مع الكليات لاتخاذ الإجراءات اللازمة عقب انتهاء فترة تعليق الدراسة في الأول من يوليو لاستكمال الدروس العملية وعقد الاختبارات النهائية مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.