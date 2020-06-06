استمرار أعمال تطهير الشوارع والمصالح بسوهاج لمواجهة كورونا

أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال الثلاث أيام الماضية، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشان اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقامت الوحدة المحلية لحي الكوثر بأعمال التطهير والتعقيم ورش مداخل عمارات المرحلة الثالثة لإسكان الشباب، ومبنى مكتب السجل المدنى، كما تم تطهير ورش مبنى إدارة المرور ومبنى ضرائب المبيعات، وتم رش مبنى مكتب التأمينات الاجتماعية ومبنى المركز التكنولوجي لإدارة التموين، وكذلك مبنى مكتب البريد ومبنى مكتب تمويلي للقروض الصغيرة ومبنى مكتب القوى العاملة، بالإضافة إلى تطهير ورش مبنى الحماية المدنية ومبنى رئاسة المنطقة الصناعية، وتطهير ورش مبنى قسم شرطة الكوثر، وشبكة توزيع الكهرباء.

وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة أعمال التطهير بالمدينة، وموقف سيارات الإجرة، وشوارع المدينة وأماكن التجمعات.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بأعمال التطهير اليومية، حيث استهدفت مكب البريد مجلس المدينة، والضرائب العقارية، ومجمع المحاكم، والنيابة العامة.

واستمر مركز ومدينة البلينا في تطهير الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية ومداخل ومخارج المدينة والمجالس القروية، وشملت أعمال التعقيم "شارع الجمهورية شارع التحرير حارة الكسبان شارع الملعب شارع 26 يوليو ميدان المثلث شارع مدرسة الصنايع بنات شارع موقف نجع حمادي شارع أبو وساف شارع الصعيدى شارع خور الساحل شارع البحر الاعظم شارع الشونة شارع النادى الرياضى.

وكذلك شارع محمد الامير بنك التنمية مدرسة الثانوية الفندقيه ديوان المحكمة محطة مياه الشرب والصرف الصحى هندسة رى البلينا لوحة توزيع كهرباء البلينا مركز الشرطة مكتب العمل مبنى الطب البيطري مبنى الضرائب العقارية العامة الإدارة الزراعية مبنى الإصلاح الزراعي السجل المدني ميدان الشهيد شارع السكة الحديد مدخل المدينة، شارع مجلس المدينة، بنك مصر القديم المركز الحضري الطبي السنترال".