حبس مزارع والبحث عن آخر أصابا مدرسا في مشاجرة بكفر الشيخ

قررت نيابة مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، حبس متهمين اثنين، بينهما هارب -أمرت بضبطه- تسببا في إصابة مدرس أزهري، بآلة حادة إثر مشاجرة نشبت بينهم، بسبب خلافات الجيرة، بعدما جرى تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة، بقرية الناصرية التابعة لمركز الرياض، أمر بانتقال قوة شرطية، برئاسة العميد أيمن بكري، مأمور المركز، وتبين نشوب مشاجرة استخدمت فيها الآلات الحادة "الفؤوس والكواريك"، بسبب إلقاء القمامة.

وتبين إصابة "ياسر.ف.م"، 42 عاما، مدرس أزهري، بكسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ، ما تطلب تدخل جراحي لوقف النزيف، وإصلاح عظم الجمجمة، ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤاله اتهم كل من "م.إ"، 46 عاما، وابن عمه "هـ.ا"، 40 عاما مزارعين، كما اتهمهم بالاعتداء عليه بـ "كوراريك وفؤوس"، وجرى القبض على أحدهما وهرب الآخر، وتحرر المحضر رقم 5357 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة الرياض.