الإعلامية داليا أبو عمر بعد إصابتها بكورونا: دعواتكم أكمل على خير

حرصت الإعلامية داليا أبو عمر، على طمأنة جمهورها، وشكر كل من دعمها على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت "أبو عمر" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مساء الخير عليكم.. شكرًا لكل اللي بعتلي وكل اللي سأل عليا.. الحقيقة ماكنتش أعرف إن عندي كل الدعم ده النهارده.. اليوم الـ12 لإصابتي بكوفيد19"، متابعة: "الحمد لله قدر ولطف دعواتكم أكمل على خير دون انتكاسات.. خلوا بالكم من نفسكم وربنا يحفظكم جميعًا".

كان أحد أفراد عائلة الإعلامية داليا أبو عمر، قد قال في تصريح سابق لـ"الوطن"، إن داليا قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، إذ تبين إيجابية التحليل منذ 4 أيام تقريبًا.

وأوضح المصادر أن "داليا" دخلت مرحلة الحجز المنزلي، وغرفتها تشبه غرفة الرعاية المركزة، إذ تتلقى العلاج اللازم تحت إشراف الفريق الطبي المعالج، مؤكدًا أن حالتها الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا.