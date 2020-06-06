نائب يشيد ببروتوكول تعاون الأوقاف والتموين لتوفير 400 طن لحوم

أشاد النائب عماد محروس عضو مجلس النواب، ببروتوكول التعاون الذي وقعه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، لتوفير 400 طن لحوم أضاحي كدفعة أولى، وهي عبارة عن رؤوس أضاحي يتم توفيرها وذبحها في الوقت الشرعي بمعرفة وزارة التموين، وبإشراف وزارة الأوقاف على جميع مراحل الذبح والتشفية والتجميد والنقل.

وقال محروس في بيان له أصدره اليوم، إن وزارة الأوقاف حققت نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ كل الحكومات السابقة في ملف صكوك الأضاحي موجها تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع قيادات الوزارة على هذا المشروع الذي رسم البسمة والفرحة على وجوه الملايين من الأسر المصرية الأكثر احتياجا.

وأكد النائب عماد محروس أن نجاح هذا المشروع القومي الكبير لم يأت من فراغ وانما جاء لعدة أسباب في مقدمتها المتابعة الشخصية من الدكتور محمد مختار جمعة لهذا المشروع، والسبب الثاني الثقة الكبيرة التي أصبحت تحظى بها وزارة الأوقاف لدى الرأي العام المصري بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، مشيرا إلى أن هذا المشروع رسخ مبادئ التكافل المجتمعي بين المصريين في أروع صوره.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفي ضوء نجاح المشروع نجاحًا مبهرًا في الأعوام السابقة، بما وفر في العام الماضي وحده مليونًا ومائة وخمسة أطنان لحوم أضاحي تم توزيعها على مليون ومائة وخمسة آلاف أسرة وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية، وقعت بالوزارة بروتوكول مع وزارة التموين لتوفير لحوم الأضاحي لهذا العام أيضا.