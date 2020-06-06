مطار القاهرة يستقبل 427 مصريا عالقا بالسعودية

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رحلتين دوليتين قادمتين من السعودية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الرحلة الأولى التي استقبلها مطار القاهرة الدولي سيرتها شركة الإسكندرية للطيران وعلى متنها 130 مصريا، عائدين من جدة، بينما وصلت الرحلة الثانية التابعه لشركة مصر للطيران، قادمة من الرياض تقل 297 مصريا، ليصبح إجمالي عدد المصريين العائدين من الخارج عبر الرحلتين 427 مصريا حتى ساعة تاريخه، بينما يبلغ إجمالي عدد المصريين العائدين من الكويت والسعودية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وحتى ساعة تاريخه، 1069 مصريا عبر 5 رحلات.

ولفتت المصادر إلى أن جميع العائدين تم استقبالهم بمعرفة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، لإجراء الكشف الطبي الإجباري بالحجر، وتم السماح لجميع العائدين بالمغادرة لمنازلهم.

وعلمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني أن الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني، نجح أمس في مد جسوره إلى 8 دول عربية، وأوربية مؤكدة على أن مطار القاهرة الدولي استقبل أمس 23 رحلات جوية استثنائيه قادمة من "المملكة العربية السعودية، الكويت، وبيروت، وموسكو، ولندن، وفرانكفورت، والصين، ونيروبي دار السلام" وذلك لإعادة المصريين بالخارج، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذكرت المصادر لـ"الوطن" أن الرحلات كانت وتقل على متنها 3346 مصريا.