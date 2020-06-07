تشكيل لجنة عليا للمرور اليومي على مستشفيات العزل بشمال سيناء

أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى العريش العام بكميات تكفى لمدة شهر، وتوافر مستلزمات الوقاية الشخصية والمطهرات وأدوات التعقيم بكميات تكفى لمدة 15 يومًا.

وأضاف الغندور خلال المرور على مستشفى العريش العام يرافقه أعضاء اللجنة العليا للمرور اليومي على مستشفيات العزل بالمحافظة، أنه تم حصر المعوقات التي تواجه المنظومة الصحية للعمل على حلها والتغلب عليها وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن السيناوي.

وأشار الغندور إلى إقرار منظومة متكاملة لفحص المواطنين ضد فيروس كورونا، حيث يتم تسجيل البيانات الشخصية للمواطنين في البوابة الرئيسية للمستشفى، ثم فحصهم بغرفة الفحص، وأخذ عينات من المشتبه في إصابتهم بالفيروس بعد عزلهم بالمستشفى لحين ورود نتائج العينات، وحجز الحالات المصابة بالفيروس بعد ورود النتائج في أماكن العزل لتلقي العلاج اللازم والحالات الخفيفة منها يتم عزلها منزليا مع صرف العلاج اللازم لها من الوحدة الصحية التابع لها.

وقال الغندور إنه تم المرور على مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من توافر الكمامات الطبية والقفازات والواقيات الشخصية وبدل العزل والمطهرات والكحول والكلور، واستكمال النواقص من المخازن الرئيسية بالمديرية.

ولفت الغندور إلى انتظام الأطباء وهيئة التمريض في العمل بمختلف أقسام المستشفى وخاصة قسم العزل، حيث تم الاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف وجداول النوبتجيات اليومية، بجانب متابعة مستوى النظافة العامة بالمستشفى والاشتراطات البيئية وعملية الفصل الآمن للمخلفات الطبية.

وأشار الغندور إلى قيام اللجنة بالمرور اليومي على المستشفيات بناء على قرار اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

بدوره، أصدر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرارا بتشكيل لجنة عليا للمرور اليومي على المستشفيات الموجود بها أقسام عزل واتخاذ اللازم حيال انتظام الأطقم الطبية واستقبال المرضى والتأكد من وجود المستلزمات الطبية الوقائية وكذا صرفها على الأطباء من المخازن وحصر المستلزمات الطبية والأدوية يوميًا والتأكد على الاكتفاء منها لمدة لا تقل عن أسبوع.

وأكد المحافظ أن اللجنة برئاسته وعضوية كل من نائب المحافظ وسكرتير عام المحافظة ومدير مديرية الصحة وعضو من الرقابة الإدارية وعضو من الأمن الوطني ومديري إدارات البيئة والمخازن ومكتب متابعة المحافظ.

وأضاف المحافظ، أن مهمة اللجنة التأكد من توافر المستلزمات الطبية وحقيبة البروتوكول العلاجي المعتمد من وزارة الصحة سواء للمصابين أو الأطقم الطبية والتأكد من إتاحة صرف جميع المستلزمات الطبية للأطقم الطبية بصورة منتظمة ورصد أي إجراءات بيروقراطية من جانب مديري المستشفيات والمسؤولين عن المخازن تتسبب في تأخير صرف المستلزمات والتعامل بمنتهى الحزم مع أي محاولة لعرقلة صرف الأدوية والمستلزمات الطبية للأطقم الطبية.

كما تقوم اللجنة بالتأكد من مدى جودة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتحديد أوجه القصور واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها، والعمل على التأكيد على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية الخاصة بإجراءات صرف البروتوكول العلاجي للمخالطين سواء بتوصيله للمنزل أو إتاحته داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

وتقوم اللجنة بالتأكيد على مدى انتظام عمل الأطقم الطبية داخل المستشفيات والتشديد على ضرورة استقبال جميع المصابين طبقا للحالة القصوى للمستشفى مع منع أي إجازات لجميع الأطقم الطبية لمدة شهرين، والتأكد من توافر كل المستلزمات الطبية مع ضرورة موافاة مكتب المحافظ يوميا بالاحتياطي الاستراتيجي المتاح بالمخازن من جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكد من كفاية المخزون لمدة أسبوعين ولا يقل بأي حال من الأحوال عن أسبوع وذلك بجميع المستشفيات والمراكز الطبية.أشار المحافظ إلي أن اللجنة تقوم أيضا بالإعلان بصفة مستمرة ومكثفة وفقا للتوزيع الجغرافي للمحافظة عن مستشفيات العلاج والعزل الصحي لمصابي فيروس كورونا التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والمستشفيات الاخري التي تستقبل حالات الطوارئ والحالات المرضية الاخري.

كما تقوم اللجنة باتخاذ كافة القرارات اللازمة حيال ما تم رفعه من نتائج اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام والمنوط لها المرور اليومي علي أقسام العزل بالمستشفيات علي مستوي المحافظة والتأكد من انتظام حضور الأطقم الطبية بالمستشفيات ومراجعة جميع المستلزمات الطبية والأدوية وأجهزة الوقاية الخاصة بالأطباء بالمخازن بما يكفي لمدة لا تقل عن أسبوع ومتابعة كشوف استقبال المرضي للتأكد من حصول المواطن علي الخدمة الطبية.