الثقافة تدشن برنامج العروض المسرحية "اضحك- فكر- اعرف" على يوتيوب

تبدأ الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في تدشين فعاليات برنامج العروض المسرحية "ضحك - فكر - اعرف" الذى ينفذه البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، ممثلا فى فرقة مسرح المواجهة بقيادة الفنان سامح بسيونى، بالتعاون فرقة المسرح القومى بقيادة الفنان إيهاب فهمى، ويستلهم عددا من القصص القصيرة للمؤلف الروسى العالمى أنطوان تشيكوف، وذلك فى التاسعة والنصف مساء الاثنين 8 يونيو على قناة وزارة الثقافة عللا يوتيوب، حيث يقوم الفنان والمخرج الكبير جلال الشرقاوى بالتعريف بتشيكوف وإلقاء الضوء على منهجه وأسلوبه.

وقالت "عبد الدايم" إن تدشين برنامج العروض المسرحية "اضحك - فكر - اعرف" يأتي في إطار خطط تطوير وإثراء أنشطة المبادرة الإلكترونية "الثقافة بين إيديك"، وتم اختيار شعار البرنامج ليعكس مضمونه الذي يهدف إلى استنهاض الوعي وزيادة المعرفة، من خلال تقديم أعمال عالمية بالأسلوب الإبداعى المصرى، وتابعت أن ثراء الفكرة يأتي من مشاركة عظماء ورموز المسرح الذين قاموا بتقديم التعليق على الأعمال المسرحية وتحليل محتواها منهم جلال الشرقاوي، فهمى الخولى، عصام السيد، سمير العصفورى، الدكتور سناء شافع، وغيرهم من العمالقة، وأضافت أن برنامج العروض يعيد اكتشاف كنوز المؤلفات التى شكلت بعض ملامح التاريخ الفنى للإنسانية ويحمل الكثير من الرسائل الإيجابية التى تساهم بصورة فاعلة فى نشر المثل العليا والقيم الأخلاقية السامية.

من جانبه، قال الفنان سامح بسيونى، إن برنامج "اضحك - فكر - اعرف" يضم مجموعة من العروض المسرحية المستلهمة من أعمال تشيكوف، مشيرا إلى أن مدة العرض الواحد تتراوح بين 20 إلى 50 دقيقة، ويسبقها شرح لمنهج المؤلف العالمى من خلال أحد الرموز الفنية المصرية البارزة، كما يعقبه تحليل للمسرحية والهدف منها.