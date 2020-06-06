بعد 14 يوما في العزل.. تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

قضت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، 14 يوما، داخل العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في الإسماعيلية، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يوم 27 رمضان الماضي، بعد انتهاء تصوير مسلسلها "لعبة النسيان" والذي عرض في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.

وفي فجر الثلاثاء الماضي، وهو اليوم التاسع لوجود الفنانة رجاء الجداوي، بالمستشفى شعرت ببعض أعراض ضيق التنفس وآلام في الصدر وارتفاع مفاجئ بدرجة الحرارة، الأمر الذي أدى إلى نقلها إلى غرفة العناية المركزة، ووضعها على جهاز تنفس صناعي، وتحسنت الحالة منذ أول أمس وحتى الآن عما كانت عليه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وخلال هذه الفترة تم بث عدد من الشائعات عن وفاتها الأمر الذي دفع ابنتها أميرة مختار، بأن تطالب من خلال الكتابة على صفحتها الشخصية، التراجع عن بث الإشاعات وأن الفنانة رجاء الجداوي بخير، طالبة الدعاء لها.

وأكدت مصادر طبية بمستشفى عزل الإسماعيلية، اليوم السبت، استقرار حالة الفنانة رجاء الجداوي وهو اليوم الـ14 لدخولها المستشفى والخامس لدخولها غرفة العناية المركزة بعد شعورها بضيق شديد في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة.

وأشارت المصادر، إلى أن درجة حرارة الفنانة رجاء الجداوي 37 درجة نفس درجة الأمس ونسبة الأوكسجين في الدم 98 وهي نسبة طبيعية، بالإضافة إلى استقرار الضغط، واستمرار وضعها على جهاز تنفس صناعي متصل بسيناب وهو ضخ الهواء إلى الرئتين عبر الحنجرة وحتى الآن لا توجد أي خطورة من الحالة الصحية.

وأكدت أنها تتلقى العلاج بشكل جيد وتشعر بكل من حولها، وفي حالة تحسن بالنسبة لحالتها الصحية للدرجة التي تسمح لها بالانتقال إلى غرفة عناية عادية سيتم نقلها فورا تحت إشراف الأطقم الطبية المعالجة.

كان الدكتور محمد رضا نائب مدير مستشفى العزل بالإسماعيلية، أكد أن الحالة كما هي لا زيادة ولا نقصان من أول أمس وحتى اليوم، مشيرا إلى الإشاعات التي يبثها البعض أثارها سيئة على الروح المعنوية للفنانة رجاء الجداوي ولأسرتها، مطالبا بالكف عن نشر الإشاعات المحبطة. قائلا: "الفنانة رجاء الجداوي موجودة بالعناية المركزة وتتلقى علاجها بشكل جيد وندعو لها بتمام الشفاء".

وتلقت الفنانة الكبيرة، العديد من الاتصالات من مسؤولين وفنانين أبرزها اتصال من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية واتصال آخر في نفس اليوم من الفنان أشرف زكي نقيب الفنانين وهو ثاني أيام عيد الفطر واليوم الثالث للفنانة رجاء الجداوي بمستشفى أبوخليفة، وقام نقيب الفنانين ببث رسالة صوتية من الفنانة رجاء الجداوي تطمئن محبيها على صحتها.