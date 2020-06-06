لا تنخدع بالعروض الوهمية وركز في سعر البيع.. نصائح عند الشراء بالتقسيط

الظروف الحياتية والاقتصادية التي نمر بها، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، جعلت الكثيرين يفضلون شراء احتياجاتهم بالتقسيط بداية من الهواتف المحمولة والأدوات الكهربائية، السيارات والمنازل، وغيرها من السلع التي لا يستطيع أغلب عامة الشعب سداد ثمنها دفعة واحدة.

وتلجأ بعض الشركات إلى وضع سياسات تخدع العميل وتجعله يدفع أكثر من ثمن السلعة، لذلك تقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، نصائح جهاز حماية المستهلك عند شراء أي سلعة بالتقسيط.

نصائح عند الشراء بالتقسيط

النصيحة الأولى والأهم، هي ألا تنخدع في العروض الوهمية، خاصة إذا كانت السلع أجهزة كهربائية أو سيارات.

تأكد أن الشركة أو المؤسسة مرخصة ومضمون التعامل معها.

إذا كانت السلعة ثقيلة "سيارات، عقارات" تعامل مع الوكيل مباشرة، ولا تلجأ للوسطاء لأنهم بالتأكيد سيضاعفون مبالغ التقسيط.

لا تتسرع بالموافقة على سعر السلعة، بل حاول عند سراء سلعة بالتقسيط التأكد من سعر السلعة في حالة الدفع الفوري، والسعر في حالة التقسيط وقارن بينهم.

يجب أن تحصل على تعاقد أو إيصال يحتوى على قيمة الفائدة على السلعة، وعدد الأقساط، والمبلغ الذي يتعين على العميل دفعه.

وإذا قمت بدفع مبلغ مقدم، فيجب أن يذكر هذا في العقد.

يجب أن يحتوى العقد على بيانات الجهة المقدمة للسلعة بالتقسيط، ومدتها.

يكتب داخل التعاقد حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد، وما يترتب على أي طرف في حالة الإخلال بالبنود.

ووفقًا لنص المادة 31 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فإنه يجوز للعميل في حالة سداد الأقساط مبكرًا، أن يتم تخفيف قيمة العائد على الأقساط، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

يحق للمستهلك إعادة السلعة أو استبدالها خلال 30 يوما من شرائها إذا كان بها عيب أو غير مطابقة للمواصفات.

وفي حالة الشراء بنظام اقتسام الوقت "تايم شبر" أو المشاركة الجزئية في الملكية، وهو نظام غالبا يتم في العقارات، حيث يحصل المشتري على جزء بسيط من الأرض، مقابل الحصول على حق الانتفاع لمدة أسبوعين سنويًا، ونصت المادة 32 على أنه يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

ونص القانون على بعض الحقوق للمستهلك ومن بينها، الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات، والحق فى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.