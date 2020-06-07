أهالي جزيرة أبوشعبة بالشرقية يطالبون بالقصاص من "سفاح الزقازيق"

طالب أهالي جزيرة أبوشعبة التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، توقيع أقصى عقوبة على قاتل أحد أبناء القرية، بعدما طعنه من الخلف "بسنجة" بحسب شهود العيان، كان ممسكا بها أثناء استقلاله تروسيكل حيث تمكن من قتل شاب من أبناء القرية وطعن ما يزيد عن خمسة أشخاص إلى جانب قتله ابنه بدم بارد، بحسب تأكيدات بعض الجيران.

وأشار الأهالي إلى أن هناك بعض الأقاويل التي تتردد حول سلامة قواه العقلية وذلك من أجل الإفلات من تهمة القتل العمد، ما قد يؤدي إلى ضياع حق القتيل بحسبما قاله بعض شهود العيان.

تعود أحداث الجريمة إلى يوم الخميس قبل الماضي، عندما استغاث أحد المواطنين بالمارة بعدما طعنه شخص غريب عن القرية يستقل تروسيكل وفرا هاربا، حاول المواطنون الإمساك بالجاني ولكنه تمكن من الفرار، وفي طريقه للخروج من القرية تمكن من قتل عمرو عاطف بدوي، 22 عاما، طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر، بعدما سدد له طعنه نافذة في ظهره أصابت الكلى وأحدثت نزيفا داخليا توفي العشريني على إثره بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستسفى بمدينة الزقازيق.

"الوطن" تواصلت مع أهالي القتيل والذين أكدوا أنه لا توجد خلافات مع أحد من أهالي القرية أو خارجها وأن هذا الشخص لا أحد يعرفه حيث جاء إلى القرية هربا من الشرطة بعدما قام بقتل سيدة في شارع فاروق بالزقازيق وقتل ابنه أيضا، بحسب ما تناوله الجيران.

يقول محمد عاطف بدوي، مدير مالي بإحدى الشركات الخاصة وأخو المجني عليه، أن تفاصيل الواقعة مروعة بشكل كبير، حيث كانت البداية بقتل سيدة عجوز في الزقازيق على يد الجاني وبعدها فر هاربا ولجأ إلى قرية القتيل للإقامة عند أحد المعارف والذي رفضه خوفا من أن يكون وراءه أمر ما: "دايما كنت بشوف السفاح في التليفزيون، لكن دلوقتي شوفته قدام عنيا، بيقتل في الناس، أخويا مات غدر وفي الآخر بيتقال إنه مجنون ومكنش في وعيه وهو بيعمل كده".

ويشير أخو المجني عليه إلى أن القتيل كان يقف لشراء بعض المستلزمات الطبية لوالدته المريضه، قبل أن يطعنه القاتل من الخلف، ويهرب مسرعا ليسدد طعنات أخرى للمواطنين: "ذنبه إيه أخويا يروح فطيس بالشكل ده، والمجرم مكتفاش بقتل أخويا وبس، لا ده كان بيجري بالتروسيكل بتاعه ورافع السنجة وأي حد يقابله يطعنه في ضهره، وسمعنا إنه أصلا كان رايح يصالح مراته في بلد جنبنا ورفضت ترجع معاه، فدبح ابنهم قدامها وهرب، الموضوع ده بعد ما قتل ست غلبانه في الزقازيق في نفس اليوم"، ويتابع قائلا إن هناك بعض الأقاويل التي تتردد الآن بشأن سلامة قواه العقلية، متسائلا: كيف لشخص غير عاقل أن يقود تروسيكل كل هذه المسافة حتى الوصول للقرية والتي تتعدى حاجز الـ20 كيلو إلى جانب قدرته على التحكم في سرعة التروسيكل بدقة فائقة: "مجنون ازاي وهو لما البلد اتلمت عليه هرب ومشي على ماسورة تحت كوبري في بحر البقر واختفي، فإزاي ده يكون مجنون وهو مدرك كل تصرفاته بالشكل ده".

يشير "محمد" إلى أن أخيه كان من حفظة القرآن ومات وهو صائم: "كان جدع وطيب وراجل، كان بيدرس في كلية العلوم، وبرضه كان شغال في ورشة نجارة علشان مصاريف البيت، من بعد ما أبونا توفي من 5 سنين، وعنده أخ توأم، حالته ما يعلم بيها إلا ربنا".

وبدوره، يقول أحمد توفيق، خال المجني عليه وأحد شهود العيان، إنه ما زال يتذكر ما حدث وكأنه حدث اليوم، مشيرا إلى أن الجاني كان يشهر سلاحه الأبيض ويمسكه بيده اليمني ويقف على التروسيكل الخاص به ويطعن كل شخص يراه ويفر هاربا: "ابن أختي كان رايح يجيب علاج لأمه، وفجأة لاقيت الدنيا انقلبت جريت أشوف فيه إيه لاقيت عمرو، بينزف دم زي الحنفية، خدناه على موتوسيكل وجرينا على مستشفى أبوحماد وهناك حولونا على الزقازيق، ودخل يعمل عمليه علشان الكلية كانت متدمرة خالص لكن مات وهو في العمليات"، ويشير خال المجني عليه إلى أن الجاني طعن أحد المواطنين بين الفقرة الخامسة والسادسة ما أدى إلى إصابته بشلل نفسي، ولم يكتفى بهذا بل طعن شخص آخر بين ضلوعه، بالإضافة إلى بائع سمك من أبناء القرية: "كان واقف ومدي ضهره للطريق جري عليها بالتروسيكل علشان يقطع رقبته، لكن لحسن الحظ الضربة جات في دراعه وخيط 37 غرزة"، بصوت يكسوه الحزن يقول "توفيق" إن المتوفى طلب منذ أيام من صاحب الورشة التي كان يعمل بها أن يمنحه إجازة: "قاله عايز أجازة محتاج أرتاح"، مضيفا أن القرية الآن ما زالت تتحدث عن هذا اليوم والحزن يخيم بين جوانبها بسبب ما حدث.

ويقول أحد شهود العيان والذي طلب عدم ذكر اسمه، إن القاتل عندما سدد تلك الطعنات طارده الأهالي وفرا هاربا حتى مزلقان القطار وعندما شعر عامل المزلقان بحركة غريبة أسرع وأغلق المزلقان حتى يمنعه من الهرب ولكنه نزل مسرعا وأوهم الجميع أنه سيلقي بنفسه في المياه: "مشي على ماسورة تحت الكوبري، وعدي الناحية التانية والشرطة قبضت عليه، لكن خايفين يطلع منها، لأنهم بيقولوا انه مجنون، لكن لا هو مش مجنون ده عاقل جدا" ويتابع: "بنمشي مرعوبين وخايفين، ولو لاقينا اي حد راكب تروسيكل غريب عن البلد نبعد على طول من قدامه، مهو اللي حصل مكنش سهل".