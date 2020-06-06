بطلة فيلم "سعاد" المشارك في "كان": شاركت في العمل مصادفة

أعلن مهرجان كان السينمائي، عن القائمة الرسمية التي تم اختيارها للأفلام المشاركة في الدورة الـ73، والتي كان تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن بينها الفيلم المصري "سعاد".

وفاز فيلم "سعاد" بجائزة التطوير بمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثانية لعام 2018، وشارك في إنتاج الفيلم المنتجة التونسية درة بوشوشة والمنتج المصري محمد حفظي، ومن تأليف محمود عزت، ويعد الفيلم تجربته الثانية مع المخرجة أيتن أمين.

ومن جانبها، كشفت بسنت أحمد، بطلة الفيلم، كواليس مُشاركتها في هذا العمل، مؤكدة أنه اشتركت في الفيلم عن مصادفة، إذ كانت ترغب في دخول مجال الإعلانات، وكانت على موعد للمُشاركة في "كاستينج" إعلانٍ ما، بأحد مكاتب الإسكندرية، ليُخبرها صديقها بأن المُخرجة أيتن أمين، تعمل على مشروع سينمائي جديد، وتبحث عن ممثلة لتُجسد دور البطولة.

وأشارت إلى أن "آيتن" كانت تبحث عن ممثلات الفيلم في مكاتب الكاستينج بمحافظات مصر المختلفة، لمدة 3 أعوام تقريبًا، موضحة بقولها: "كنت مُتردد لدخول كاستينج الفيلم، لاسيما وأن هناك 200 فتاة يتنافسن على الفوز بالدور، وهذه هي المرة الأولى لي التي أشارك بها بكاستينج".

وأضافت أن مُساعد مخرج الفيلم، طالبها بتقديم أحد المشاهد، لتدخل بعدها مرحلة التصفيات مع 70 فتاة أخرى: "هنا التقيت بالمخرجة لأول مرة، وكنت متخوفة بشكلٍ كبير، لكنها حرصت على روح المرح لطمأنتي ولأتعامل بعفوية"، مؤكدة أنها بعد مرور 3 أسابيع تقريبًا تم إبلاغها بإسناد دور البطولة لها.

وأوضحت "بسنت" أن فيلم "سعاد" تدور أحداثه في إحدى مناطق الدلتا، حول فتاة تُدعى سعاد، تتعرض لأزمات نفسية ومشاكل أسرية، فضلًا عن مشاكل مع البيئة المُحيطة بها، إذ تظل تبحث عن ذاتها، طوال أحداث الفيلم.