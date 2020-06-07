حظك اليوم الأحد 7-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

دائمًا ما يبحث الكثيرون عن رسائل وتوقعات الأبراج والصفات الشخصية التي تميز كل برج عن غيره، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. كن واقعيا في توقعاتك ولا تبالغ في مطالبك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقاوم أي إحباط فالمثابرة والإصرار هما نقاط قوتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، ويوافق تاريخ ميلادها 13 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم أكثر استعدادا للتعاون والتطور والتصرف بإيجابية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمنحك الفرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب ومع من تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان الراحل نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال واليوم يجب ألا تغامر وعليك أن تفكر في كيفية تنمية أعمالك ووضعك المالي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اهتم اليوم باللباقة من أجل إقامة علاقات صحية تربطك بالأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان إيهاب فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تتجنب أي مغامرات في الحركة والإنفاق.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول اليوم أن توطد علاقتك بشريك حياتك لتصمد أمام العواصف.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة وعليك أن تنظم جهودك وألا ترفض تعاون البعض معك واهتم بصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

قد تنجح اليوم في إصلاح أوضاع معقدة وتساعدك ملاحظتك القوية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

تنفرج أساريرك وتبدو أكثر استعدادا للتفاهم مما يساعدك على إيجاد حلول لمشكلة مهنية أو عائلية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب قد يجعلك تسبح في بحر الهوى.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

حتى لو كانت هناك ضغوط، تستطيع أن تتعامل معها بحكمة وذكاء، بشرط أن تتجاهل أي محاولة لاستفزازك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويخلق قلقا في الأجواء وقد تكون بداخلك شكوك تدفعك للبحث والتنقيب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أنور وجدي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تستطيع أن تحقق مكاسب وتنتهز الفرص، كما أن المريخ وعطارد يمدانك بحدس ممتاز للقيام بخيارات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك باللباقة والدبلوماسية مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد سليم، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال وعليك اليوم ألا تتعلق بما ليس له فائدة ولا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ يطالبانك بالتأني والتفكير في عاقبة تصرفاتك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ماجد الكدواني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك لعرض أفكار مثيرة وشيقة وتنفتح على آفاق جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

إذا كنت خاليا تبدو محاطا بهالة من السحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة جنات، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة وعليك أن تبتعد عن المغامرة وأن تحافظ على سلامتك وصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

يدعوك الفلك للتأني ولدراسة كل تصرف قبل أن تُقدم عليه ومن الأفضل أن تتجنب الأضواء والظهور.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة زينة، ويوافق تاريخ ميلادها 4 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تركّز على القيام بواجبك نحو الأهل والأخوة وقد تساعدك الأفلاك اليوم على بحث أمور معلقة واتخاذ قرارات صائبة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الحادي عشر يدفعك نحو القيام بجهود كبيرة لدعم الأحباب والأصدقاء وتحصل في المقابل على دعمهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة الراحلة سعاد نصر، ويوافق تاريخ ميلادها 12 مارس.