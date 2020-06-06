البيئة: دليل إرشادي متكامل للتخلص من المخلفات بعد عودة الحياة تدريجيا

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة تعمل في 3 اتجاهات بعد أزمة فيروس كورونا، الأول هو توعية عمال النظافة وبقدر المستطاع يجري منحهم أدوات للوقاية، وبالفعل الوزارة وفرت تمويلا لتوفير مهمات وقاية كاملة لـ4 محافظات، والاتجاه الثاني يتعلق يوجود إجراءات تنسيقية بين الوزارات المعنية والمحليات، لتوضيح الخطوات المطلوبة، والاتجاه الثالث يتضمن البدء في إيجاد نظام إلكتروني لرصد المخلفات المرفوعة والتي جرى نقلها في المصانع والمدافن.

وأضافت "فؤاد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة DMC، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن "البيئة" تنسق مع وزارة الصحة، لتوعية المواطنين بأهمية التخلص الآمن من مخلفات مريض فيروس كورونا، والأهم هو الوصول لمرحلة أن يعي الجميع أهمية الموضوع والخطر الموجود بداخل الكيس المحتوي على مخلفات المريض.

وأوضحت أن التنسيق مع وزارات الصحة، والشباب والرياضة، والسياحة، سيكون خلال الفترة المقبلة، بعد إعادة استئناف العمل في بعض القطاعات، والحل السحري للتخلص من النفايات المتعلقة بتلك الأماكن يكون عبر دليل إرشادي متكامل، نستطيع من خلاله التعايش مع الفيروس، وتكون هناك إجراءات عامة يجري اتباعها والعمل بها، ويكون هناك تنسيق وتقارير متكامل يجري من خلالها تقييم الوضع.