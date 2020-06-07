استعدادات قصوى بجامعة القناة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، إنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللوجيستية لإتمام امتحانات نهاية العام الجامعى الجاري، مضيفه أنه بالنسبة لطلاب سنوات للنقل تم عمل إيميلات للطلاب بالجامعة بما يزيد عن 35 ألف أيميل لاستقبال الرسائل البحثية من الطلاب.

وقالت الدكتورة ماجدة هجرس إن الكنترولات تستقبل الآن المشروعات البحثية للطلاب مشددة على سرعة إتمام وإنجاز عمليات تصحيح الرسائل البحثية للطلاب لسرعة إعلان النتائج.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الامتحانات النظرية لطلاب الفرق النهائية تبدأ اعتبارا من الأول من يوليو المقبل على أن يتوالى بعد ذلك امتحانات متطلبات الجامعة من 25حتى 28 يوليو.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف عن الضوابط والإجراءات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى ومنها اجراءات توزيع الطلاب علي اللجان وعمل أرقام الجلوس للطلاب ومراجعتها جيدا من قبل أقسام شئون الطلاب تمهيدا لإعلانها علي الموقع الإلكتروني لكل كلية ومواقع التواصل المختلفة حتي يتثني لكل طالب معرفة أماكنهم داخل اللجان مع ترقيم لجان الامتحانات ووضع جدول الامتحانات علي باب كل لجنة

وشدد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي ضرورة وجود مسافة بين كل طالب لاتقل عن 2 متر من جميع الجهات مع التنبيه علي الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات بساعة علي الأقل.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف أنه تم إعداد جداول الإمتحانات العملية بنفس كيفية إعلان الامتحانات التحريرية مع توزيع الطلاب بحيث يتم ترك مسافة 2 متر بين كل طالب والآخر، ويخصص أكثر من معمل لإجراء الامتحان العملي باعتبار كل معمل لجنة امتحانية واحدة ويتم ترك ساعة كاملة كفاصل زمني بين كل فترة امتحانية والتي تليها حيث يتم تطهير المعامل تطهيرا شاملا، وانه سيتم مراعاة توفير كافة وسائل وأدوات التطهيراللازمة داخل كل معمل مع توفير ملصقات للتوعية بآليات النظافة العامة وطرق الوقاية والسلامة.