"زايد" توجه بتشكيل لجنة لمتابعة غرف عمليات إدارة الأزمة بالإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لاستعراض مدى تنفيذ خطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا بالمحافظة، وذلك على هامش زيارتها لعدد من المستشفيات التي تقدم الخدمات الطبية لمصابي والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة بجميع قياداتها وأجهزتها التنفيذية تتعاون مع وزارة الصحة، وجاهزة على مدار 24 ساعة لتنفيذ أي متطلبات للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى إطلاق عدة مبادرات منذ بداية الجائحة، أهما مبادرة "دعمك حياة " لدعم القطاع الصحي بالمحافظة، ودعم الفريق الطبي الذي يعد بمثابة خط الدفاع الأول.

وذكر أن تلك المبادرة استهدفت دعم الأطقم الطبية، حيث تم توفير كميات كبيرة من المستلزمات والأجهزة الطبية لدعم القطاع الصحي وهيئة الإسعاف، وكذلك توفير الآلاف من الكمامات والبدل الواقية، وعدد من أجهزة التنفس الصناعي، وكمية كبيرة من المواد المطهرة والمعقمات التي وُزعت على المستشفيات، موضحًا أن جميع تلك المستلزمات تبرع من منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال بالاسكندرية، والنقابات المهنية، بعيدًا عن ميزانية الدولة لعدم تحملها أي أعباء إضافية.

وأوضح "الشريف" أنه تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، تم تشكيل لجان للمرور على المستشفيات التي تتعامل مع الجائحة، من ضمنها لجنة بقيادة الدكتورة جاكلين عازر تختص بتحديد احتياجات المستشفيات والأطقم الطبية ومعالجة السلبيات، لافتًا إلى أن ارتفاع أعداد المصابين بالإسكندرية وجعلها المحافظة السادسة في ترتيب المحافظات على مستوى الجمهورية، يرجع إلى توافد الملايين من الزائرين من خارج المدينة، مؤكدًا أن الجميع يبذل قصارى جهده لتقليل الأعداد خلال الفترة المقبلة.

من جانبها ، قدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، الشكر لمحافظ الإسكندرية، وجميع قيادات المحافظة، للدعم الذي تقدمه المحافظة للمنظومة الصحية بالإسكندرية لمواجهة الجائحة، والذي ظهر جليًا خلال المرور على المستشفيات خاصة مستشفيات التأمين الصحي، مؤكدة أن الفريق الطبي بالكامل يبذل مجهودًا غير طبيعي لإدارة الأزمة.

ووجهت الوزيرة الدكتور عناني إسماعيل، مدير فرع شمال غرب الدلتا للتأمين الصحي، بتشكيل لجنة لمتابعة عمل غرفة العمليات لإدارة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الإسكندرية، لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لجميع المرضى، وتهدف اللجنة إلى تنظيم مسارات تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد بجميع المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بالإسكندرية، وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة، وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى.

وتضم الغرفة ممثلين عن مديرية الشئون الصحية، وهيئة الإسعاف، إضافة إلى تشكيل لجنة علمية للتأكد من سير العمل بكفاءة، وفرق ممثلة عن الجودة، ومكافحة العدوى، والصحة والسلامة المهنية، وتزوديها بخط ساخن لسرعة التعامل والاستجابة الفورية للمرضى، وسيتم بدء العمل بهذه اللجنة خلال الأسبوع الجاري، للتغلب على أي تحديات قد تواجه المرضى.

وأكدت "زايد" حرصها على تواصلها المستمر مع اللجنة على مدار 24 ساعة لمتابعة التطورات أولًا بأول، لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها فورًا ، وشددت على التدريب المستمر للأطباء والأطقم الطبية، على أساليب مكافحة العدوي، لحمايتهم من الإصابة بالفيروس.