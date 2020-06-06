"الوزراء": الإصلاح الاقتصادي جعل وضعنا أفضل من دول الجوار في أزمة كورونا

أكد أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن التقرير الذي أصدرته الحكومة عن تعاملها مع فيروس كورونا خلال 100 يوم، صدر باللغتين الإنجليزية والعربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن مجلس الوزراء، يؤمن بأن التعاون الدولي هو الحل الأمثل لتخطي التبعات الجسيمة لجائحة كورونا، وأن هذا التقرير يهدف لتأكيد المنهجية المصرية في التعامل مع الأزمة منذ اكتشاف أول حالة حتى مرور 100 يوم.

وأشار إلى أن التقرير يتناول خمس نقاط رئيسية مثل الإجراءات التي جرى اتخاذها للوقاية والإجراءات الاقتصادية التي جرى اتخاذها لاحتواء الصدمة الأولى للأزمة، مشددًا على أن جميع دول العالم تأثرت بأزمة فيروس كورونا، وهي أزمة غير مسبوقة في اقتصاد العالم الحديث: "وضعنا إلى حد ما أفضل من الدول اللي حوالينا لاننا كنا خارجين من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية".